Demir korkuluğa ok gibi saplanan otomobil hurdaya döndü: Sürücü ağır yaralı | Video
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin demir korkuluğa ok gibi saplandığı kazada sürücü ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.
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