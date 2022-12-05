Demir korkulukları kırıp böyle soydular | Video

İstanbul’da demir korkuluklarını kırdıkları iş yerlerini soyan iki kişiden 1’i Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde iki hırsız, demir korkuluklarını kırdıkları iş yerlerini soydu. İnşaat ve tadilat malzemeleri çalan hırsızlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. "Evden Hırsızlık, Yağma, Mala Zarar Verme" suçlarından 17 suç kaydı olan E.K. isimli hırsız, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. E.K.'nın suç ortağını yakalama çalışmaları sürüyor.