Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları kamerada | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Bursa’da ellerinde demir makası ve silah olan iki hırsız güpegündüz motosiklet soygunu gerçekleştirdi. O anlara tanıklık eden bir genç ise silahlı hırsızlar tarafından tehdit edildi.
Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerini inceleyen ekipler olayda gerçek silah kullanıldığını tespit etti. Silahı kuru sıkı zanneden bisikletli gencin ise şans eseri vurulmadığı ortaya çıktı.
Ekipler silahlı motosiklet soygununu gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.