‘Denemelerim’ kitabının bir bölümünü şehit ailelerine bağışladı | Video

Adana İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 22 yaşındaki 1 yıllık polis memuru Muhammed Güner, “Denemelerim” isimli kitabının gelirinin bir kısmını şehit ailelerine bağışladı. Güner, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün konferans salonunda kitabı için imza töreni düzenledi. Kitabını 2 yılda bitirdiğini ifade eden Güner, “Yazmaya aşığım. Kitabımın gelirlerinin bir kısmını, şehit ailelerine bağışladım” dedi.

Kitabının 19 Temmuz 2022 yılında basıldığını online satış sitelerinde de satışa sunulduğunu kaydeden Muhammed Güner, "8 yıldır yazıyorum. Önce sözler ve şiirler yazıyordum. Sonrasında öykü, senaryo ve roman gibi denemelere dönüştü. Çalışmanın yeri ve saatti yoktur. Stadyuma maç görevine gittiğimde orada bile deneme yazabiliyordum. Aklıma gelen konuları kaydediyorum.

Bulunduğum yerde özgür vakit bulursam yazıyorum, bulamazsam bekliyorum evde sabah erken saatlerde ya da akşam yazıya geçiyorum, kaydettiğim konuları. Ben aşkla yazıyorum. Yazmaya aşığım" diye konuştu.