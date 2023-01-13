Video Yaşam Dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki tramvaya çarptı | Video
Dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki tramvaya çarptı | Video

Dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki tramvaya çarptı | Video

13.01.2023 | 13:20

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybeden 73 yaşındaki adam, seyir halindeki tramvaya yandan çarptı. Hafif şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Kocaeli Adliyesi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki Hasan H., yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybetti ve bu esnada hareket halinde olan tramvaya yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle burnu kanayan Hasan H., yere düştü. O anları gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Hasan H., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hasan H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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