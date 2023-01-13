Dengesini kaybeden yaşlı adam seyir halindeki tramvaya çarptı | Video
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüdüğü esnada dengesini kaybeden 73 yaşındaki adam, seyir halindeki tramvaya yandan çarptı. Hafif şekilde yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.
Hasan H.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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