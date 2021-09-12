Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:59
Sancaktepe’de metro inşaatında göçük: Yaralılar var | Video 12.09.2021 | 10:39
05:32
00:27
Pendik’te temizlik işçisinin yürek ısıtan Türk bayrağı hassasiyeti | Video 12.09.2021 | 10:30
01:55
Ukraynalı turisti gasp eden 3 şüpheli yakalandı | Video 12.09.2021 | 10:17
00:40
Başından vurulmuş ölü yunus sahile vurdu | Video 12.09.2021 | 10:17
01:32
Otobüs firmasına kaçak sigara operasyonu | Video 12.09.2021 | 10:04
00:40
Çocuğun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldı tutuklandı | Video 12.09.2021 | 10:04
00:28
İstanbul'da "ruhsatsız tabanca" baskını kamerada | Video 12.09.2021 | 10:04
02:50
01:45
Dengesini kaybedince oturduğu korkuluklardan mermer zemine düştü | Video 12.09.2021 | 09:48
01:36
İş arkadaşını bıçakladı, yaşanan kavga kameraya böyle yansıdı | Video 12.09.2021 | 09:24
00:19
Asker eğlencelerinde magandaların havaya ateş açtığı anlar kamerada | Video 12.09.2021 | 09:24
01:12
İzmir’de otomobil yön levhasına ok gibi saplandı | Video 12.09.2021 | 08:55
01:18
Otomobili ile evin bahçesine uçan kadın sürücü yaralandı | Video 11.09.2021 | 21:54
02:17
Manisa’daki tren kazasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 11.09.2021 | 20:58
00:45
Parke taşı bağlanarak denize atılan Caretta Caretta kurtarıldı | Video 11.09.2021 | 17:59
01:07
Balkonda oturan kadın, mikserin çarpması sonucu hayatını kaybetti | Video 11.09.2021 | 17:51
04:33
Mahmut Övür | İmamoğlu ‘o makam’dan vaz mı geçti? 11.09.2021 | 16:34
03:13
Van Gölü’ne NASA’dan sonra CMSA astronotu ilgi gösterdi 11.09.2021 | 14:43
Düzce'de bir iş merkezinin havalandırma boşluğundaki korkuluklara oturan şahıs, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç adam, hastanede tedavi altına alındı.
Olay, gece saatlerinde Düzce şehir merkezinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte iş merkezinin havalandırma boşluğundaki korkuluklara oturan 33 yaşındaki Tugay Sülhan Y., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Acılar içinde bağıran şahsın yanında bulunan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Tugay Sülhan Y., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.