Deniz dibinde Cumhuriyet coşkusu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 4 kişilik dalgıç grubu Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını denizin mavi derinliklerine taşıdı. Dalgıçlar, su altında Türk bayrakları açtı.

Cumhuriyet Bayramı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İlçedeki Dalış Merkezi'nin eğitmen ve profesyonel 4 dalgıçlar, Dalyan Koyu açıklarında bayrak adlı özel dalış yaptı.

Su altında gerçekleştirilen etkinliğin görsellik şöleni dalgıçlar tarafından paylaşıldı.

Dalgıçlar yaptıkları açıklamada:



"Su altına indirdiğimiz iki bayrakla kutlama töreni yaptık. Biz Cumhuriyet Bayramı'mızı bu şekilde kutladık. Bu gibi farklı etkinliklerle aynı zamanda dalış turizmine de katkı sunmaya çalışıyoruz. En önemli bayramlarımızdan birini karada havada ve mavi denizimin derinliklerinde kutlamanın heyecanını yaşadık" dedi.

BALIKLAR GÖSTERİYE RENK KATTI



Dalgıçların bayrak gösterisi sırasında balıkların geçişleri ise ayrı bir görsel şölen güzelliği kattı