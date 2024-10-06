Video Yaşam Deniz kenarında kanları gören polisi aradı, hayvanseverler tepki gösterdi | Video
Deniz kenarında kanları gören polisi aradı, hayvanseverler tepki gösterdi | Video

Deniz kenarında kanları gören polisi aradı, hayvanseverler tepki gösterdi | Video

06.10.2024 | 13:39

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahil yolunda bir kedi cesedi gören vatandaşlar durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen hayvanseverler, kedinin başına aldığı darbe sonucu öldürülmüş olabileceği ihtimalinin araştırılmasını istedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Orhanlar Mahallesi'ndeki sahil yolunda hafta sonu deniz kenarında kahvaltı yapan vatandaşlar, sahil yolunda kanlar içinde kedi cesedi görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve Karadeniz Ereğli Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, kedinin cansız bedenini incelemek üzere alarak Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü.

Kdz. Ereğli Sokak Hayvanları Koruma Derneği Kurucu Üyesi Hülya Karadağ, ölü bulunan kedinin darp edilerek öldürülmüş olabileceği ihtimaline karşı konunun araştırılmasını istedi. Karadağ, "Kedimizin ölüm sebebini henüz bilmiyoruz ancak yakından incelediğimizde ağzından kan geldiğini görüyoruz. Belki bir araç çarpmıştır ya da birisi onu buraya getirmiştir. Bölgedeki alkol tüketimi de göz önüne alındığında, kontrolsüz davranışların olabileceğini düşünmekteyiz. Yüksek ihtimalle kafasına aldığı bir darbe sonucu böyle bir duruma geldi" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı | Video 04:25
İkinci Seçil Erzan vakasında mağdur sayısı 900, vurgun ise 200 milyon avroya yaklaştı | Video 06.10.2024 | 13:39
Deniz kenarında kanları gören polisi aradı, hayvanseverler tepki gösterdi | Video 04:20
Deniz kenarında kanları gören polisi aradı, hayvanseverler tepki gösterdi | Video 06.10.2024 | 13:39
Van’da aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı | Video 01:39
Van'da aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada 10 milyon TL takıldı | Video 06.10.2024 | 13:38
Şüphelinin yakını polise bıçakla saldırdı, yaralının yakınları tekme ve yumruk attı | Video 00:20
Şüphelinin yakını polise bıçakla saldırdı, yaralının yakınları tekme ve yumruk attı | Video 06.10.2024 | 13:38
İsrail’in saldırılarından kaçanları taşıyan 4. gemi Mersin’e geldi | Video 03:30
İsrail'in saldırılarından kaçanları taşıyan 4. gemi Mersin'e geldi | Video 06.10.2024 | 13:37
Kereste fabrikasındaki yangında ölmek üzere olan tavşana, sağlık ekipleri müdahale etti | Video 01:19
Kereste fabrikasındaki yangında ölmek üzere olan tavşana, sağlık ekipleri müdahale etti | Video 06.10.2024 | 10:41
Tekirdağ’da cinayet anı kamerada | Video 02:57
Tekirdağ'da cinayet anı kamerada | Video 06.10.2024 | 10:40
Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak gezen şahıs cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 00:53
Esenyurt’ta sokakta çırılçıplak gezen şahıs cep telefonu ile böyle görüntülendi | Video 06.10.2024 | 10:40
Vicdansız hırsız kamerada : SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldı | Video 00:24
Vicdansız hırsız kamerada : SMA hastası bebeğin kumbarasını çaldı | Video 06.10.2024 | 10:39
Esenyurt’ta konser izlemek için standın üzerine çıkan vatandaşlar böyle düştü | Video 01:53
Esenyurt'ta konser izlemek için standın üzerine çıkan vatandaşlar böyle düştü | Video 06.10.2024 | 10:38
TEKNOFEST’te duygulandıran anlar | Video 03:22
TEKNOFEST'te duygulandıran anlar | Video 06.10.2024 | 10:38
Van’da kaybolan Rojin’den 9 gündür haber alınamıyor | Video 01:21
Van'da kaybolan Rojin’den 9 gündür haber alınamıyor | Video 06.10.2024 | 10:38
Hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin aldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 01:31
Hastane çalışanlarını pompalı tüfekle rehin aldı! Korku dolu anlar kamerada | Video 06.10.2024 | 10:37
2 motosikletlinin ters yönde yaptığı yarış ölümle son buldu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 03:20
2 motosikletlinin ters yönde yaptığı yarış ölümle son buldu: 1 ölü, 3 yaralı | Video 06.10.2024 | 08:35
Nişantaşı’nda bir restorana 2 gün üst üste kurşun yağdırdılar | Video 02:22
Nişantaşı’nda bir restorana 2 gün üst üste kurşun yağdırdılar | Video 06.10.2024 | 08:34
Bursa’da palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı | Video 09:54
Bursa'da palet fabrikasında çıkan yangın, 4 saat sonra kontrol altına alındı | Video 06.10.2024 | 08:34
Bursa’da TIR’ın genç kadını ezerek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı! 01:28
Bursa'da TIR'ın genç kadını ezerek öldürdüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı! 05.10.2024 | 15:19
Eyüpsultan’da Semih Yalçın’ın öldürdüğü Ayşenur Halil dualarla uğurlandı 07:37
Eyüpsultan'da Semih Yalçın'ın öldürdüğü Ayşenur Halil dualarla uğurlandı 05.10.2024 | 15:07
Fatih’te cani Semih Çelik’in öldürdüğü İkbal Uzuner dualarla son yolculuğuna uğurlandı 02:54
Fatih’te cani Semih Çelik'in öldürdüğü İkbal Uzuner dualarla son yolculuğuna uğurlandı 05.10.2024 | 14:53
Muğla Yatağan’da iki otomobil çarpıştı 02:25
Muğla Yatağan’da iki otomobil çarpıştı 05.10.2024 | 14:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA