Deniz kıyısında midye yiyen su samuru kameraya yakalandı | Video

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Yalova'da deniz kıyısında gece yarısı midye yiyen su samuru vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görütülendi.
Edinilen bilgiye göre, merkezde bir bölgede deniz kenarında oturan iki arkadaş suyun içerisinde kıyıya yaklaşan bir cisim gördü. Gecenin karanlığında parlayan ve hareket eden cismin yanına geldiklerinde deniz kenarındaki midye arıyn bir su samuru olduğunu farkeden 2 kafadar cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Su samurunu görüntüleyebildiği için çok mutlu olan iki arkadaşın su samuruyla olan diyalogları dikkat çekti. Bir süre deniz kıyısında yiyecek arayan hayvan daha sonra suyun dibine dalarak uzaklaştı.