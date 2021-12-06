Deniz kıyısındaki kayanın üzerine yapılan baraka dikkat çekiyor | Video

Artvin’de deniz kıyısındaki 8 metre yükseklikteki dev bir kayanın üzerine yapılan balıkçı barakası dikkat çekiyor. Sahilden 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşım sağlanabilen barakanın konumu görenleri şaşkına çeviriyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde denizin içinde bulunan balıkçı barakası, görenleri kendine hayran bırakıyor. İlçenin Hacılar Mahallesi, Liman mevkide bulunan baraka, kıyıdan 20 metre mesafede yer alıyor. Limandan 200 metre uzaklıkta bulunan ve sadece tekneyle ulaşımı sağlanan baraka, dev kaya parçası üzerine inşa edilmiş. Tamamen ahşap olan ve merdiven yardımıyla çıkılabilen barınağın bütün parçaları tekneyle tek tek taşınarak yapıldığı öğrenilirken, mahalle sakinlerinin pandemi döneminde eğlence olması için yaptıkları baraka şimdiden görenleri kendine hayran bırakıyor.

Manzarası ve ilginç mimarisiyle eşine ender rastlanan bu barakayı görenler telefonlarına sarılıyor. Barakanın manzarası insana ulaşılmazlık ve keyifli deniz manzarası sunuyor.