Deniz paraşütünün ipi kopunca ağaca düştüler! | Video
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tekneye bağlı deniz paraşütünün ipinin kopması sonucu 2 kişi ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından mahsur kaldıkları ağaçtan kurtarılan Mert Taşkaya ve Barış İşleyen, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.
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