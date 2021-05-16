Video Yaşam Deniz salyaları sebebiyle yavru yunus sahile vurdu | Video

Deniz salyaları sebebiyle yavru yunus sahile vurdu | Video

Deniz salyaları sebebiyle yavru yunus sahile vurdu | Video
16.05.2021 | 17:33

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Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyaları sebebiyle bir yavru yunus sahile vurdu. Deniz salyalarının da deniz altında çekilmiş yeni görüntüleri ortaya çıktı.

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