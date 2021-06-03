Video Yaşam Deniz uçağıyla yakalandı, 1 milyon 301 bin lira ceza yedi | Video

Deniz uçağıyla yakalandı, 1 milyon 301 bin lira ceza yedi | Video

Deniz uçağıyla yakalandı, 1 milyon 301 bin lira ceza yedi | Video
03.06.2021 | 14:37

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Deniz uçağıyla yakalandı, 1 milyon 301 bin lira ceza yedi | Video 01:24
Deniz uçağıyla yakalandı, 1 milyon 301 bin lira ceza yedi | Video 03.06.2021 | 14:37
Yunusların dans gösterisi kamerada | Video 01:06
Yunusların dans gösterisi kamerada | Video 03.06.2021 | 14:35
İstanbul Sultangazi'de garip olay! Kediyle beraber pencerede mahsur kalan hırsız kamerada 06:29
İstanbul Sultangazi'de garip olay! Kediyle beraber pencerede mahsur kalan hırsız kamerada 03.06.2021 | 13:56
Akşam gezmesine çıktık dediler, araçlarından uyuşturucu madde ile yakalandılar | Video 02:40
"Akşam gezmesine çıktık" dediler, araçlarından uyuşturucu madde ile yakalandılar | Video 03.06.2021 | 12:39
Samsun'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü annesini dövüp polislere bıçak çekti 01:36
Samsun'da cezaevinden izinli çıkan hükümlü annesini dövüp polislere bıçak çekti 03.06.2021 | 10:38
İstanbul Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı 03:11
İstanbul Sultangazi'de vana patladı, tonlarca su boşa aktı 03.06.2021 | 12:03
7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor | Video 05:49
7 yerinden bıçaklanan Dilek hemşire boşanma savaşı veriyor | Video 03.06.2021 | 12:15
Arapça hat sanatıyla süslenen yolcu uçağından hayran bırakan gösteri | Video 00:13
Arapça hat sanatıyla süslenen yolcu uçağından hayran bırakan gösteri | Video 03.06.2021 | 12:15
Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü | Video 00:14
Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 9 ölü | Video 03.06.2021 | 11:34
İstanbul Esenyurt'ta 10 günde 5 eve giren hırsızlar kamerada 01:11
İstanbul Esenyurt'ta 10 günde 5 eve giren hırsızlar kamerada 03.06.2021 | 10:38
Down sendromlu Enes’in Mehmetçik olma mutluluğu | Video 01:50
Down sendromlu Enes’in Mehmetçik olma mutluluğu | Video 03.06.2021 | 11:22
Pendik’te yol verme kavgasında Superman yumruklu müdahale | Video 02:01
Pendik’te yol verme kavgasında Superman yumruklu müdahale | Video 03.06.2021 | 11:10
Son Dakika: Sivas Gölova'da feci kaza: 9 ölü! Olay yerinde ilk görüntüler... 00:22
Son Dakika: Sivas Gölova'da feci kaza: 9 ölü! Olay yerinde ilk görüntüler... 03.06.2021 | 10:59
İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu | Video 01:54
İşçi kılığına giren polisten soğan tarlasında kardeş katili operasyonu | Video 03.06.2021 | 10:28
SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! 9 ölü! Olay yerinden görüntüler... 04:00
SON DAKİKA: Sivas'ta feci kaza! 9 ölü! Olay yerinden görüntüler... 03.06.2021 | 10:44
Gaziantep'te baklavaların arasına gizlemiş uyuşturucu maddeler kamerada 02:03
Gaziantep'te baklavaların arasına gizlemiş uyuşturucu maddeler kamerada 03.06.2021 | 09:44
Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı | Video 01:52
Çalıntı araçla kaza yaptı, olay yerinden böyle kaçtı | Video 03.06.2021 | 10:28
Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video 00:25
Klimalı otobüs durağına girip öten horoz şaşırttı | Video 03.06.2021 | 10:28
Müge Anlı 3 Haziran 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da canlı yayında skandal saldırı 'Terbiyesiz adam' 07:44
Müge Anlı 3 Haziran 2021 Perşembe Tamamı Tek Parça izle! Müge Anlı'da canlı yayında skandal saldırı 'Terbiyesiz adam' 03.06.2021 | 10:12
Müge Anlı’da canlı yayında saldırı! Terbiyesiz adam Müge Anlı’yı çileden çıkartan skandal olay 09:41
Müge Anlı’da canlı yayında saldırı! "Terbiyesiz adam" Müge Anlı’yı çileden çıkartan skandal olay 03.06.2021 | 10:13

Kocaeli'de deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak amacıyla 2007 yılında bu yana deniz uçağıyla havadan denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulandı.

DENİZ UÇAĞI TESPİT ETTİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi deniz kontrol uçağıyla İzmit Körfezi'nin temiz tutulması amacıyla körfeze giriş yapan gemiler ve sanayi kuruluşları denetleniyor. İzmit Seka Park alanından kalkış yapan deniz uçağı, körfeze dökülen tüm suları ve körfeze giren gemileri kontrol ediyor. Bugün yapılan denetim sırasında Demiryeri mevkiinde Türk Bandıralı Mega D isimli kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edildi. Deniz uçağının ihbarıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

1 MİLYON 301 BİN TL CEZA
Geminin yanına giden ekipler demirli bulunan Türk Bandıralı Mega D isimli kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğünü belirledi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulandı.Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'ni temiz tutmak için gemilerden ve deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliği denetimlerini deniz kontrol uçağı ile havadan yapıyor. 2007 yılından bu yana devam eden çalışmalar kapsamında deniz kontrol uçağı, İzmit Körfezi'ni kirleten gemilerin kabusu oldu. Marmara Belediyeler Birliği ile yapılan protokol gereği tüm Marmara Bölgesi illerine de hizmet veren Deniz Uçağı, Cengiz Topel Havaalanı'ndan da iniş ve kalkış yapabiliyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA