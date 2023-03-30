Deniz ve kara birleşti! Hatay İskenderun’da deniz taştı, caddeler su altında kaldı | Video

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lodos ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi taşkın yaşandı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makineleriyle tahliye edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.