Video Yaşam Deniz ve kara birleşti! Hatay İskenderun’da deniz taştı, caddeler su altında kaldı | Video
Deniz ve kara birleşti! Hatay İskenderun’da deniz taştı, caddeler su altında kaldı | Video

Deniz ve kara birleşti! Hatay İskenderun’da deniz taştı, caddeler su altında kaldı | Video

30.03.2023 | 09:51

Hatay'ın İskenderun ilçesinde lodos ve sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle deniz seviyesi yükseldi taşkın yaşandı. Cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Mahsur kalanlar iş makineleriyle tahliye edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

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