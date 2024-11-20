Video Yaşam Denizanaları İstanbul Boğazı'nı istila etti | Video
Denizanaları İstanbul Boğazı'nı istila etti | Video

Denizanaları İstanbul Boğazı'nı istila etti | Video

20.11.2024 | 12:42

İstanbul Boğazı’nda kirlilik etkisiyle çoğalan denizanaları Boğaz'ı adeta istila ediyor. Milyon dolarlık tarihi yalıların önü denizanaları ile kapanmış hali havadan görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da kirlilik ve rüzgar etkisiyle kıyılarda çoğalan denizanaları sürüleri adete boğazı istila ediyor. Havadan görüntülenen Boğaz'da denizanası istilasının geldiği durum gözler önüne serildi. Tarihi yalıların boğaz manzarası deniz anasıyla kapandı. İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, denizanalarının İBB ekipleri tarafından toplanması gerektiğini ifade etti.

"DENİZANALARINI ASLA PARÇALAMAMAK GEREKİYOR"
Denizanalarının kirli olan yerlerde daha fazla olduğunun altını çeken İstanbul Çevre Konseyi Genel Sekreteri Zafer Murat Çetintaş, "Denizanaları ya yavru balıklarla yada çöpteki planktonlar ile beslenirler. Burada büyük denizanalarının sayıları da oldukça fazla olduğunu görüyoruz. Her yıl rüzgarların artmasıyla kıyılara vuruyorlar. Kıyılara vurdukları zaman ise pis ortamları ararlar. Bu pis ortamda beslenip çoğalıyorlar. Bunları asla parçalamamak gerekiyor, bunları parçaladığımızda çoğalan hücrelere sahipler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre Daire Başkanlığı'na ait denizden çöp toplama tekneleri var. Bu teknelerle bu denizanalarını toplayıp karada imha etmeleri gerekiyor. Bunlar çöp sayılmayarak toplanmıyor. Bu nedenle daha hızlı çoğalıyorlar. Milyon dolarlık yalıların önünde böyle bir kirliliği görmek son derece üzücü. Gördüğünüz bu manzara 24 saat sonra daha fazla çoğalacaktır. Kirli akıntı ve çöpler ile birlikte denizanaları müsilajı oluşturan önemli faktörler arasında" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Belediye görevlisi kılığında define arayan kişilerin yakalanma anı kamerada | Video 00:35
Belediye görevlisi kılığında define arayan kişilerin yakalanma anı kamerada | Video 20.11.2024 | 13:00
Kadın cinayetinde yeni detaylar: 3 aylık sevgilisi tarafından öldürülmüş | Video 01:43
Kadın cinayetinde yeni detaylar: 3 aylık sevgilisi tarafından öldürülmüş | Video 20.11.2024 | 12:42
Yenidoğan Çetesi davasında çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüzlerindeki ifadeler çizimlere yansıdı | Video 00:15
Yenidoğan Çetesi davasında çete yöneticisi Fırat Sarı ve üyelerin yüzlerindeki ifadeler çizimlere yansıdı | Video 20.11.2024 | 12:42
Boğazına şeker kaçan genci ’Heimlich manevrası’ ile böyle kurtardı | Video 00:54
Boğazına şeker kaçan genci 'Heimlich manevrası' ile böyle kurtardı | Video 20.11.2024 | 12:42
Denizanaları İstanbul Boğazı’nı istila etti | Video 06:31
Denizanaları İstanbul Boğazı'nı istila etti | Video 20.11.2024 | 12:42
Sancaaktepe’de hamile kadını sokak ortasında darbetti | Video 01:54
Sancaaktepe’de hamile kadını sokak ortasında darbetti | Video 20.11.2024 | 12:42
Yayalara yol vermediği için ceza yedi, Yaya yolunda kimse yoktu diye savunma yaptı | Video 03:26
Yayalara yol vermediği için ceza yedi, "Yaya yolunda kimse yoktu" diye savunma yaptı | Video 20.11.2024 | 10:38
İstanbul’da tramvay seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 00:51
İstanbul'da tramvay seferleri aksadı, duraklarda yoğunluk oluştu | Video 20.11.2024 | 10:38
Diş kliniği ve oto tamirci dükkanına molotoflu saldırı kamerada | Video 00:58
Diş kliniği ve oto tamirci dükkanına molotoflu saldırı kamerada | Video 20.11.2024 | 10:38
Başakşehir’de drift atan sürücüye 62 bin 340 TL ceza | Video 00:22
Başakşehir’de drift atan sürücüye 62 bin 340 TL ceza | Video 20.11.2024 | 09:04
Esenyurt’ta kardeş cinayeti: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi | Video 12:11
Esenyurt’ta kardeş cinayeti: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi | Video 20.11.2024 | 08:47
Şehrin göbeğinde belediye ekibi kılığına girip define aradılar | Video 01:27
Şehrin göbeğinde belediye ekibi kılığına girip define aradılar | Video 20.11.2024 | 08:47
İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 göçmen yakalandı | Video 03:04
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 74 göçmen yakalandı | Video 20.11.2024 | 08:47
Esenyurt’ta kardeş cinayeti! 12:11
Esenyurt’ta kardeş cinayeti! 20.11.2024 | 08:10
Amasya’da arı kovanlarının altından 4 kaçak göçmen çıktı 00:34
Amasya'da arı kovanlarının altından 4 kaçak göçmen çıktı 19.11.2024 | 18:32
Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada | Video 03:40
Gece vakti çalıntı kamyonetle 3,5 milyon liralık hırsızlık kamerada | Video 19.11.2024 | 16:06
Tuvalette çığlıklarıyla polisi alarma geçirdi, kapıyı açınca ’Sizleri seviyorum’ dedi | Video 02:37
Tuvalette çığlıklarıyla polisi alarma geçirdi, kapıyı açınca 'Sizleri seviyorum' dedi | Video 19.11.2024 | 15:35
İstediği zammı yapamayan ev sahibi, kiracısı ile kızını öldüresiye darp etti | Video 06:03
İstediği zammı yapamayan ev sahibi, kiracısı ile kızını öldüresiye darp etti | Video 19.11.2024 | 15:35
Avcılar’da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video 06:21
Avcılar’da kafede pitbull dehşeti kamerada | Video 19.11.2024 | 14:47
Pendik’te sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi | Video 06:56
Pendik’te sevgilisi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi | Video 19.11.2024 | 14:38

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA