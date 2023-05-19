Video Yaşam Denizbank ve Türk Eğitim Derneği’nden depremden etkilenen çocuklara afet bursu desteği | Video
Denizbank ve Türk Eğitim Derneği’nden depremden etkilenen çocuklara afet bursu desteği | Video

Denizbank ve Türk Eğitim Derneği’nden depremden etkilenen çocuklara afet bursu desteği | Video

19.05.2023 | 10:05

DenizBank ve Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Türk Eğitim Derneği (TED), 6 Şubat 2023, Kahramanmaraş depreminde ebeveynlerini kaybeden çocukların okul hayatlarını sürdürebilmeleri için Afet Bursu Programı’nı hayata geçirdi.

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