Denizbank ve Türk Eğitim Derneği’nden depremden etkilenen çocuklara afet bursu desteği | Video

DenizBank ve Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından Türk Eğitim Derneği (TED), 6 Şubat 2023, Kahramanmaraş depreminde ebeveynlerini kaybeden çocukların okul hayatlarını sürdürebilmeleri için Afet Bursu Programı’nı hayata geçirdi.