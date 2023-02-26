Denizde boğulma tehlikesi geçiren Faslı kadını itfaiye kurtardı | Video
Yenikapı'da yüzmek için denize giren Fas uyruklu kadın, boğulmak üzereyken itfaiye su altı arama kurtarma ekipleri kurtardı.
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