Denizde boğulmak üzere olan ayıyı balıkçılar kurtardı | Video
Giresun’un Keşap ilçesinde kaçarak denize giren ayı denizin ortasında bitkin haldeyken balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
Denize açılarak ayıyı kurtaran balıkçı Mustafa Demir o anları, "Biz limandayken arkadaşlar aradı, ayının bize doğru geldiğini söylediler, biz önce göremedik, sonradan denizde olduğunu gördük, Sahil Güvenlik ekiplerini aradık, bize beklememizi söylediler. Hayvan yorulur boğulur diye yardımcı olmak için denize açıldık. Kendi çabalarımızda biraz uğraştıktan sonra tekneye aldık" dedi.
Demir, ayının deniz içerisinde küçük göründüğünü ancak tekneye çıkardıklarında daha büyük olduğunu fark ettiklerini ve hayvanın can havliyle saldırganlaştığı belirterek, "Yetkililer hayvanı doğaya salmak için daha yüksek kesimlere götüreceklerini söylediler, ayı 8-9 aylıkmış, çok ilginç oldu. Daha önce denizde domuz olduğunu görmüştük ama ayıyı ilk defa gördük. Merak edip limana gelen çok insan oldu, tehlike olmaması için yanaştırmadılar, ardından yetkililer araca koyup götürdüler" dedi.
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