Denizde boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar böyle kurtardı | Video

Bursa'da denizin ortasında yüzmekten yorulup boğulmak üzere olan köpeği balıkçılar son anda kurtardı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Karacabey açıklarında denizde hareket eden bir cisim gören balıkçılar, tekne ile yanına yaklaştıklarında, yüzmekten bitkin düşmüş bir köpek gördü. Tekneyle yanına kadar giden balıkçılar, köpeği sudan çıkararak tekneye aldı. Havanın serin olması sebebiyle üşüyen köpeği kurulayan balıkçılar, daha sonra karnını doyurdu. Denizden çıkardıkları köpeği kıyıya bırakan balıkçılar, o ânları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.