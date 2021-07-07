Denizde can pazarı! Dede ve 2 torunu ölümden döndü | Video

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Zonguldak’ta Uzunkum mevkiinde dede ve 2 torunu dev dalgalar arasında boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgalara kapılan dede ve 2 torun sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay Uzunkum mevkiinde meydana geldi. Denize giren dede ve 2 torunu dev dalgaların arasında kaldı. Ardından boğulma tehlikesi geçirdiklerini gören vatandaşlar hemen durumu sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler dalgalar arasında mahsur kalan çocuğu kurtardı. Kıyıda dalgalara maruz kalan dede ve diğer torun çevredeki vatandaşlar tarafından şamyel ve halat yardımıyla kıyıya çıkartıldı.