Denizde dedektörle altın arayan 1 kişi gözaltına alındı | Video 10.12.2024 | 13:39 Bartın'ın Amasra ilçesine dedektör ile denize dalarak altın ve gümüş yüzük gibi takılar arayan bir kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Amasra ilçesi Küçük Liman bölgesinde dedöktör ile denize dalarak, takı ve ziynet eşyası arayan Sercan A., vatandaşların ihbarı üzerine gözaltına alındı. Sahil güvenlik ekipleri tarafından şahsın bulduğu ve aralrında altın ile gümüş yüzüklerin de yer aldığı ziynet eşyalara el konuldu.Bir gün önce Amasra Büyük Liman bölgesinde de arama yaptığı belirten Sercan A., "İzmir'e ve farklı yerlerde de arama yaptım. Bir çok kez karakola getirildi. Ben tarihi eser aramadığım için suç teşkil etmiyor. Ben sadece takı arıyorum" diye konuştu.Şahıs hakkında birinci derecede sit alanı olan bölgede izinsiz dalış yapma iddiası ile işelm başlatıldığı öğrenildi.