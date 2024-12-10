Denizde dedektörle altın arayan 1 kişi gözaltına alındı | Video
Bartın'ın Amasra ilçesine dedektör ile denize dalarak altın ve gümüş yüzük gibi takılar arayan bir kişi gözaltına alındı.
Bir gün önce Amasra Büyük Liman bölgesinde de arama yaptığı belirten Sercan A., "İzmir'e ve farklı yerlerde de arama yaptım. Bir çok kez karakola getirildi. Ben tarihi eser aramadığım için suç teşkil etmiyor. Ben sadece takı arıyorum" diye konuştu.
Şahıs hakkında birinci derecede sit alanı olan bölgede izinsiz dalış yapma iddiası ile işelm başlatıldığı öğrenildi.
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