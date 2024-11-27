Video Yaşam Denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu | Video
Denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu | Video

Denizde kaybolan 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor: Acılı baba gözyaşlarına boğuldu | Video

27.11.2024 | 15:06

Sarıyer'de denize düşerek kaybolan abla ve kardeşi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor. Acılı baba Ensari Can, gözyaşları içinde çalışmaları izledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda geçtiğimiz Cumartesi günü denize düşen abla Ayşe Can ve onu kurtarmak için suya atlayan Velat Can'ı arama kurtarma çalışmaları 4. gününde sürüyor. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri Bebek-Aşiyan hattı boyunca iki koldan aramaya devam ederken, baba Ensari Can ve akrabaları da olay yerine geldi. Arama çalışmalarının yoğunlaşması için yardım beklediklerini söyleyen acılı baba Ensari Can, "En son cumartesi günü onlarla görüntülü konuştum. Ayşe dişçiye gidecekti. Velat'a onu bekleme son otele geç dedim. Beni dinlemedi. Bu konuşmadan sonra ulaşamadım. Kaldıkları otele yeğenimi gönderdim. Otel bize bilgi vermedi. Ben sonra gece 02.00 sıralarında Diyarbakır'da karakola gidip kayıp ihbarında bulundum. Bu saate kadar bir şey bulamadık. Ben artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Valimiz, Cumhurbaşkanımız, Belediye Başkanımız bize yardımcı olsun. Bütün akrabalar buradayız. Perişan haldeyiz. Bin 500 kilometre yol geldik. Bizim burada bir evimiz, yurdumuz yok. Buradan giden can, mal değil. Aramalara ben de katıldım bir şey bulamadım. Bize yardımcı olsunlar bizim ciğerimiz yandı" diye konuştu.

"Şu ana kadar umut yok, ipucu yok iz yok"
Yeğenlerinin bulunmasını bekleyen dayı Fırat Aktaş ise, "Çocuklar küçüklüklerinden beri İspanya Barselona'da yaşıyorlar. Diyarbakır'a annelerini ziyarete gelmişler. Dönüşte uçağa binmeden önce buraya fotoğraf çekilmeye gelmişler. Ayşe'nin ayağa kayıp denize düşüyor. Kardeşi Velat da peşinden atlıyor. O gün denizde çok akıntı var, akıntılara kapılıp kayboluyorlar. O andan beri haber alamadık. Ekipler arama yapıyor, bütün aile olarak buradayız. Şu ana kadar umut yok, ipucu yok iz yok. Yetkililerden daha kapsamlı bir arama çalışması yürütmelerini istiyoruz. Bize ulaştılar bugün de aramalar hakkında bilgi alacağız" dedi.

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