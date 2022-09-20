Video Yaşam Denizde kaybolan gençten sevindiren haber geldi | Video
Denizde kaybolan gençten sevindiren haber geldi | Video

Denizde kaybolan gençten sevindiren haber geldi | Video

20.09.2022 | 14:20

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Silivri Selimpaşa Sahili’nden Pazar günü akşam saatlerinde küçük bir tekne ile balığa çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 19 yaşındaki gençten sevindiren haber geldi.

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Olumsuz hava koşulları nedeniyle pazar günü denizde kaybolan genç, Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu sağ olarak bulundu.

Silivri Selimpaşa Sahili'nden Pazar günü saat 21.20 sıralarında küçük bir tekne ile balığa çıkan R.Ç'den (19) uzun süre haber alınmaması sebebiyle Sahil Güvenlik Kuzey Marmara Grup Komutanlığı ekiplerine yapılan ihbar üzerine Marmara Denizi'nde arama çalışması başlatmıştı.

Kuzey Marmara Gurup Komutanlığı tarafından 3 Sahil Güvenlik botu ile ivedilikle arama kurtarma faaliyetlerine başlarken, İstanbul ve İzmir'den 2 Sahil Güvenlik helikopteri ile Bursa ve Balıkesir'den 2 Sahil Güvenlik botu da arama çalışmalarına katıldı.

Ekiplerin yoğun ve titiz çalışması sonucu kaybolan gençten sevindirici haber geldi. Ekipler, Pazartesi günü 17.00'de yaklaşık 22 kilometre sürüklenen tekneyi buldu ve R.Ç, Silivri Balıkçı barınaklarından karaya çıkarıldı. 112 AÇM Ambulansına teslim edilen genç, "Teknesinin motorunun arıza yaptığını, kürekler yardımıyla geri dönmeye çalışırken küreğinin tekinin denize düştüğünü; sert esen rüzgâr nedeniyle açığa sürüklenerek mahsur kaldığını" söyledi.

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