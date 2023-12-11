Video Yaşam Denizde kaybolan kadının son görüntülerine bakmak istediler, şoke oldular | Video
Denizde kaybolan kadının son görüntülerine bakmak istediler, şoke oldular | Video

Denizde kaybolan kadının son görüntülerine bakmak istediler, şoke oldular | Video

11.12.2023 | 12:33

Rize’de 15 gün önce dalgaların arasında kaybolan kadının olayında ortaya çıkan ilginç ‘Güvenlik kamerası’ detayı pes dedirtti.

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Rize'nin Ardeşen ilçesinde 27 Kasım'da yoğun fırtınanın yaşandığı Doğu Karadeniz'de dalgalar şehri etkisi altına almıştı. O gün sahilde dalgaların getirdiği odunları toplamak istediği sırada deniz kenarına giden Zeynep Bekar isimli kadın dev dalgaların arasında kayboldu ve kendisinden 15 gündür haber alınamıyor. Arama çalışmalarının sürdüğü ilçede Bekar'ın deniz kenarına doğru gittiği görüntüler güvenlik kameralarının açısı içerisinde yer aldığı belirlendi ancak sahilde olan güvenlik kameralarından görüntü alınamadı. Bekar'ın dalgalar arasında kaybolduğu mevkide bulunan kameralardan çalınan kablolar nedeniyle görüntü alınamayınca gözler Ardeşen Belediyesi'ne çevrildi. Güvenlik kameralarına ait ortalama 400 metrelik güç ve veri aktarım kablolarının hırsızlar tarafından çalınmış olması nedeniyle güvenlik kameralarının çalışmadığı ortaya çıktı. Sorunun defalarca giderildiğini ifade eden Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, son çareyi kamerayı Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu'na (MOBESE) bağlayarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne devretmekte buldu.

"BEN GÖREVE GELDİKTEN SONRA 4 KEZ ÇALINDI"
Kendisinin 2019 yılında göreve geldikten sonra kameraların kablolarının 4 kez çalındığını ifade eden Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya "Bu tip durumlarda tedbir almamız sadece kameralarla ligi değil, denizden de uzak durmamızla ilgili. Güvenlik kamerasının çalışmaması ise kameranın arızalı olmasından dolayı değil güç kablolarının olmaması. Ben göreve geldikten sonra sanıyorum 4 kez çalındı. Yapıyoruz tekrar çalınıyor. Şimdi bekliyoruz çünkü yan tarafından yapımı devam eden yürüyüş yolunu bitirince yapacağız ki kablo tekrar çalınmasın. Şuan beklettiğimiz bir dönem olduğu için kamera aktif değil" dedi.

KAMERALAR MOBESE SİSTEMİNE BAĞLANACAK
Güvenlik kameralarının sorunları giderildikten sonra belediye bünyesinden çıkarılarak Emniyet Müdürlüğü'ne devredileceğini sözlerine ekleyen Kahya "Normalde şehrin etrafını korumak belediyenin değil güvenlik güçlerinin görevi. Zamanında neden yapılmış bilmiyorum. Muhtemelen kablolar çalınmasın diye yapılmış bir kamera sistemidir. Yani emniyete bağlı bir kamera değildir. Elimizdeki bu tip kameraları inşallah MOBESE sistemine bağlayıp biz sadece emniyete destek verir bir durumda olacağız" ifadelerini kullandı.

"3 KURUŞLUK BAKIRI ÇALACAĞIZ DİYE BİZE DE ÇOK BÜYÜK ZARAR VERİYORLAR"
Hırsızlık suçunun cezasının yetersiz olduğuna ve cezası artınca bu sorunların azalacağına dikkat çeken Başkan Kahya "Kaç kişi olduklarını bilmiyorum ama ceza almadıklarını biliyorum. 3 kere 4 kere bu çalma işlemini yapabildiklerine göre cezası düşük. Türkiye'de inşallah suç ile ceza arasındaki orantıyı uçurursak bunlardan kurtuluruz. Cezanın çok olduğu durumlara suç işlenmez. Bu tip hırsızlık olaylarında cezasının çok düşük olduğunu biliyorum. Geçmişte benim şantiyemden de çalındığında hırsızlıkların serbest bırakıldıklarını biliyorum. Ceza almayınca da bu suçu işlemeye devam ediyorlar. 3 kuruşluk bakırı çalacağız diye bize de çok büyük zarar veriyorlar. Bununda farkında değiller" şeklinde konuştu.

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