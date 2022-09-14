Video Yaşam Denizde kaybolan köpeği sahil güvenlik kurtardı | Video
Denizde kaybolan köpeği sahil güvenlik kurtardı | Video

Denizde kaybolan köpeği sahil güvenlik kurtardı | Video

14.09.2022 | 20:33

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde sahibinin plaja götürdüğü 'Miço' isimli köpek açıldığı denizde kayboldu. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramada kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta bulunan Miço, sahibine teslim edildi.

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Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi'nde bir kişi köpeği Miço ile halk plajına gitti. Birlikte denizde yüzerken açığa doğru giden Miço, bir süre sonra gözden kayboldu. Çabalarına rağmen köpeğe ulaşamayan sahibi, durumu Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine botla bölgeye giden ekipler, denizde köpeği arama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 20 dakika süren aramada, Miço kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta özel işletmeye ait iskelenin altında yüzerken bulundu. Ekiplerin bota aldığı köpek kıyıya çıkarılarak, sahibine teslim edildi. Oldukça endişelenen sahibi Miço'nun kurtarılmasıyla büyük sevinç yaşadı.

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