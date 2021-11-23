Video Yaşam Denizden 250 kilogram ağırlığında hayalet ağ çıkarıldı | Video
Denizden 250 kilogram ağırlığında hayalet ağ çıkarıldı | Video

Denizden 250 kilogram ağırlığında hayalet ağ çıkarıldı | Video

23.11.2021 | 17:10

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Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, 50 metre uzunluğunda 250 kilogram hayalet ağ çıkardı.

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Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı bağlısı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma Özel Timi-5 Komutanlığı, dalış personeli tarafından 'Marmara Denizi Eylem Planı (Hayalet Ağların Temizlenmesi)' kapsamında Çanakkale ili Gelibolu ilçesi Doğanaslan Bankı açıklarında 18 metre derinlikte tespit edilen yaklaşık 50 metre uzunluğunda, 250 kilogram ağırlığındaki hayalet ağ sualtından çıkarıldı. Sualtından çıkartılan hayalet ağ, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geri dönüşüm tesisine gönderildi.

Müteakip dönemlerde Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri ile tespit edilen hayalet ağların temizlenme faaliyetleri koordineli olarak icra edileceği açıklandı.

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