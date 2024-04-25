Denize atlarken ayağını kayalara çarpan genç kız falezlerde mahsur kaldı | Video
Antalya’da falezlerin denizle buluştuğu alandan suya atlayan genç kız, kayalıklara ayağını çarpınca indiği yerden yukarı çıkamadı. Falezlerde mahsur kalan genci deniz polisi botla alıp limana ulaştırdı.
Bottan karaya çıkartılan genç kız ve yanındakiler, ambulans talep etmeyip kendi imkanlarıyla kontrol amaçlı hastaneye gitti.
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