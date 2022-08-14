Denize atlayıp kaçmaya çalıştı! İki kilometre yüzdü; yine de yakalandı | Video

İstanbul’da aranan bir firari; polisler kendisini durdurmak isteyince denize atlayıp kaçamaya çalıştı fakat iki kilometre yüzmesine rağmen yakalandı. 12 yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Ambarlı Mahallesindeki Asayiş Uygulaması'nda şüphe üzerine bir kişiyi durdurmak istedi. Söz konusu kişi kaçmaya başladı. Polisler ise kovaladı. Yakalanacağını anlayan şüpheli, Avcılar Sahili'nde bulunan kayalıklardan denize atlayarak kaçmaya çalıştı fakat Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İki kilometre yüzen M.K.'nın "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçundan adli makamlarca arandığı ve 12 yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen M.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.