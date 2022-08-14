Denize atlayıp kaçmaya çalıştı! İki kilometre yüzdü; yine de yakalandı | Video

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
Lüks aracın camını kırıp konsolunu böyle çaldı | Video 14.08.2022 | 11:23
03:38
01:02
Yoğurt kovasıyla uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı | Video 14.08.2022 | 10:52
04:10
02:34
Şişli’de İSKİ doğalgaz borusunu patlattı, facianın eşiğinden dönüldü | Video 14.08.2022 | 10:20
01:48
Havai fişekler, düğüne gelenlerin üzerinde patladı | Video 14.08.2022 | 10:09
02:26
00:07
Kuşadası'nda 5.0 büyüklüğünde deprem! O anlar kamerada | SON DEPREMLER Video 14.08.2022 | 09:54
03:25
Kırmızı ışıkta geçen alkollü sürücü dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 14.08.2022 | 08:27
01:11
00:39
SON DAKİKA! Kuşadası Körfezi'nde 5.0 büyüklüğünde deprem | Video 14.08.2022 | 08:32
02:34
01:20
SON DAKİKA! İzmir açıklarında korkutan deprem | Video 14.08.2022 | 08:27
01:14
Yan yatan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 13.08.2022 | 16:10
00:17
Süratle gelen motosikletin yayalara çarpma anı kamerada | Video 13.08.2022 | 16:10
00:13
Sancaktepe'de hırsızların otomobilden telefon çaldığı anlar kamerada | Video 13.08.2022 | 15:27
02:37
01:33
Kadın hırsızlar 100 bin lirayı alıp kaçtı | Video 13.08.2022 | 15:09
02:09
İstanbul’da aranan bir firari; polisler kendisini durdurmak isteyince denize atlayıp kaçamaya çalıştı fakat iki kilometre yüzmesine rağmen yakalandı. 12 yıl altı ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen M.K. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.