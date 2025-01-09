Denize düşen angus yüzerek kaçmaya çalıştı | Video 09.01.2025 | 09:53 Hatay'ın İskenderun ilçesinde sevkiyat esnasında kaçan ve denize düşen angusun yüzerek kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İskenderun körfezine yurt dışından getirilen angus, sevkiyat esnasında gemiden kaçtı. İskenderun turuna çıkan angus, kovalamaca sonrası denize düştü. Denizde yüzerek kaçmaya çalışan angusun yüzdüğü anlar kameraya yansıdı. Angus, denizden ekiplerin kurtarma operasyonuyla kıyıya çıkarıldı ve yakalandı.

"ANGUS BENDEN GÜZEL YÜZÜYORDU"

Angusun denizde yüzdüğünü görünce o anları kayıt altına alan 46 yaşındaki Orhan Dal, Çok heyecanlıydım angusu görünce cep telefonunmla kayıt altına aldım. Angusun denizden yüze yüze karaya geldiğini görünce çok şaşırdım, hatta benden de güzel yüzüyordu. Angus gemiden atladı rıhtıma doğru geldi. Angusta İskenderun'u seviyor İskenderun aşığı çok" ifadelerini kullandı.