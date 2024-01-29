Denize düşen karacayı vatandaşlar kurtardı
Bartın'da denize düşen karaca vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
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