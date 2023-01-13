Video Yaşam Denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin TL ceza | Video
Denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin TL ceza | Video

Denizi kirleten gemiye 10 milyon 61 bin TL ceza | Video

13.01.2023 | 12:21

Mersin'de limana giriş için sıra bekleyen bir gemiye, denizi kirlettiği için 2 gün önce 3 milyon 674 bin TL, dün de 6 milyon 387 bin TL olmak üzere toplam 10 milyon 61 TL ceza kesildi.

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Başkanlığı ekipleri, denizi temiz tutmak için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede havadan ve karadan incelemelerde bulunan ekipler, limana giriş için sıra bekleyen bir geminin denizi kirlettiğini gözlemledi. Söz konusu gemiden denize boşaltılan atıklardan numune alan ekipler, denizi kirlettiği için 2 gün önce 3 milyon 674 bin TL kesti. Dün de denizi kirletmeye devam eden gemiye bu kez 6 milyon 387 bin TL ceza kesildi. Toplam 10 milyon 61 bin TL ceza kesilen gemi ile ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kimsenin denizi kirletmesine müsaade etmeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Sorumlu olduğumuz bölgelerde denizlerimizi bir çöplük gibi kullanmayı alışkanlık haline getirenlere göz açtırmadık, açtırmayacağız" ifadelerini kullandı.

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