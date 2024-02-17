Video Yaşam Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video
Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video

Denizi kirleten tekneye 464 bin 585 lira ceza | Video

17.02.2024 | 12:37

Antalya’da Çaltıcak Balıkçı Barınağı’nda kızakta bulunan bir tekneden sızan akaryakıt türevinin deniz kirletmesi nedeniyle 464 bin 585 TL idari para cezası verildi.

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Antalya'da Çaltıcak Balıkçı Barınağı'nda kızakta bulunan bir tekneden sızan akaryakıt türevinin deniz kirletmesi nedeniyle 464 bin 585 TL idari para cezası verildi. Barınakta tekeden sızan akaryakıtın denizi kirlettiğini ihbarı alan Sahil Güvenlik Ekipleri alarma geçti. Barınak içinde petrolün sızdıran tekneye 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden 464 bin 585 TL idari para cezası uyguladı. Ardından tekne hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldı.

İZİN VERMEYİZ

Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı "Mavi Vatan"ı korumak için gece gündüz görev başında olduklarını söyledi. Denizlerimizde huzur ve güvenliğin sağlanması için çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini belirten görevliler, "Denizlerimizin kirletilmesine asla izin vermeyiz. Mavi vatan bizim canımız kanımız" diyerek kararlılık mesajı verdi.

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