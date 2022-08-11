Video Yaşam Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar | Video
Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar | Video

Denizin ortasında feribotta korku dolu anlar | Video

11.08.2022 | 10:03

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Bursa'nın Mudanya ilçesinden kalkıp İstanbul Eminönü'ne giden deniz otobüsü, denizde çıkan dalgalar sonrasında zor anlar yaşadı. Yolcular panik yaptı, kaptan geri dönüş yapıp yolcuları sağ salim Mudanya iskelesine ulaştırdı.

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Bursa'dan İstanbul'a gitmek için kalkan yolcu feribotu, fırtınaya yakalandı. Denizin ortasında gemi sallanmaya başladı. Gemi yetkilileri, deniz taşıtının hiç bir şekilde sıkıntı yaşamayacağını, Norveç malı olan feribotun dünyanın en güvenli araçlarından birisi olduğunu söyleyerek yolcuları teskin etti.
Ancak yolculardan bazıları gemi fırtına ve dalgalarla boğuşurken panik yaşadı. O anlar da bir yolcunun kamerasına yansıdı.

Gemi kaptanı Eminönü'ne gitmek yerine yeniden Mudanya'ya dönerek yolcuları sağ salim limana ulaştırdı. Yetkililer, kullanılan feribotların dünyanın en güvenli ulaşım araçlarından birisi olduğunu kaydettiler.

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