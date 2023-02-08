Video Yaşam Denizli AFAD, enkaz altındaki kadını kurtardı | Video
Denizli AFAD, enkaz altındaki kadını kurtardı | Video

Denizli AFAD, enkaz altındaki kadını kurtardı | Video

08.02.2023 | 10:09

Denizli’den depremin olduğu bölgeye giden AFAD ekipleri, Hatay’da enkazın altında kalan kadını zamanla mücadele ederek kurtardı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Tek yürek olan Türkiye, dört bir yandan depremin olduğu bölgeye giderek enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmaya çalışıyor. Denizli'den alana giden AFAD ekipleri, depremin vurduğu noktalardan biri olan Hatay'da enkaz altında olan bir kadını tespit etti. Burada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ayağını molozlardan dolayı kıpırdatamayan kadını titiz çalışmanın ardından kurtararak enkazın içinden çıkarmayı başardı. Yaralı kadın tedavisi için hastaneye götürüldü. Bölgede çalışmalar sürüyor.

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