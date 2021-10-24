Denizli'de 19 aylık çocuğun midesinden 17 tane mıknatıs çıktı!

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DENİZLİ'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 19 aylık Murat Özdemir'in midesinden birbirine yapışık halde olduğu tespit edilen 17 adet mıknatıs çıkarıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Özdemir ailesinin 19 aylık çocukları Murat Özdemir, geçen hafta aniden rahatsızlanınca kentteki özel bir hastaneye götürüldü. Çekilen röntgende, bebeğin midesinde çok sayıda yabancı cisim bulunduğu belirlendi. Aile tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Murat, tedavi altına alındı. Yapılan tetkikler sonucu, çocuğun çok sayıda mıknatıs yuttuğu tespit edildi. Çocuk Gastroenteroloji Öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz tarafından ameliyata alınan Murat Özdemir'in midesinde bulunan 5 milimetre boyutunda 17 adet mıknatıs başarılı bir operasyon sonucu çıkarıldı. Bebeğin yuttuğu mıknatısların yapışarak bilezik şeklini aldığı ve mideyi deldiği belirlendi. Özdemir'in Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Halil Kocamaz, "Çocuklarda mıknatıs yutma çok tehlikeli bir durumdur. Ailelerin bu konuda dikkatli olması yönünde uyarıyoruz" dedi.
"HAYATİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR"
Ameliyatı gerçekleştiren Çocuk Gastroenteroloji Öğretim üyesi Doç. Dr. Halil Kocamaz, hastanın midesinden yabancı cisimleri endoskopi yöntemiyle çıkarttıklarını belirterek, "Yabancı cisimlerin boncuk benzeri mıknatıslar olduğunu gördük. Ameliyatta çıkarmak için kullandığımız aletlere de şiddetli bir şekilde yapıştı. Cisimlerin midenin içini delerek gömüldüğünü fark ettik. Başarılı bir operasyonla mıknatısları mideden çıkardık" ifadelerini kullandı. Mıknatısların 1 aydır çocuğun midesinde olduğunu düşündüklerini dile getiren Doç. Dr. Kocamaz, "Fark edilmeseydi, midedeki delik büyüyebilir, hayati sonuçlar doğurabilirdi. Çocuklar bu tür küçük renkli cisimlere ilgi duyuyorlar. Çocuklarda mıknatıs yutma çok tehlikeli bir durumdur. Pandemi döneminde bu tür olaylar arttı. Ailelerin bu konuda dikkatli olması yönünde uyarıyoruz" diye konuştu.