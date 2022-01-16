Denizli’de akıl almaz kumar operasyonu! 20’si çocuk 100 kişi suçüstü yakalandı | Video

Denizli’de ihbar üzerine gecekondu görünümlü mekana baskın yapan ekipler, karşılaştıkları manzaraya inanamadı. Yasa dışı kumar oynatılan ve para yerine değerli güvercinlerin ortaya koyulduğu kumarhanede suçüstü yakalanan 20’si çocuk 100 kişi, Çevik Kuvvet araçlarıyla emniyete götürüldü.

Olay; Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gecekondu görünümlü ve etrafı çadırla çevrili olan yerde kumar oynatıldığına dair ihbar alan Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, düğmeye basarak harekete geçti. Titiz bir çalışma yapan ekipler gecekondu görünümlü mekana hiç beklenmedik anda baskın yaparak gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Küçük bir alanda tıklım tıklım çocukları ve kalabalık grubu gören ekipler, tombalada para yerine değerli güvercinlerin ortaya koyularak kumar oynandığını tespit etti. Sandalyeler koyulup kafesin içerisinde kuşları sahiplenmek isteyen kumarbazlar ise, polisi görünce ne yapacaklarını şaşırdı.Şüphelilerin içerisinde çocukların da olduğunu tespit eden ekipler, bütün kimlikleri toplayarak arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan aramada okey taşları ve bir miktar para ele geçirildi. Salgın ve hijyen koşullarının görmezden gelindiği ortamda kumar oynayan şüpheliler için çevre karakollardan takviye araç ve Çevik Kuvvet yönlendirilirken, bazı aileler ise olay yerine gelerek çocuklarını sordu. Sıra sıra kimliklerine göre çağırılan şüpheliler Çevik Kuvvet eşliğinde midibüslere bindirilerek karakollara dağıtıldı.18 yaşından büyük olanları gönderen ekipler ardından çocukların işlemlerini yaparak karakola götürdü. O esnada olay yerine gelerek çocuğunu polislere soran baba, merkeze götürüldüğünü öğrendi. Yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 20'si çocuk 100 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen ve piyasa değeri yüksek olan yüzlerce güvercin ise barınağa götürülerek muhafaza altına alındı.