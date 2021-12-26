Denizli'de anne kız yangından son anda kurtuldu | Video

Denizli’de bir evin şofbeninden çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Evde bulunan anne ve kızı son anda kurtuldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi'nde bir ikamette yangın meydana geldi. İki katlı evde bulunan şofbenden çıkan alevleri gören Meliha Kaptan ve kızı Hatice kaptan yangını söndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayan anne kız kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri hummalı ve uzun süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.