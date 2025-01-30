Video Yaşam Denizli'de cam fabrikası işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video
Denizli'de cam fabrikası işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video

Denizli'de cam fabrikası işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var | Video

30.01.2025 | 10:08

Denizli’de cam fabrikası işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Ölü ve yaralılar var...

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