Video Yaşam Denizli'de düğünde çalan müzikle oynayan köpek kamerada!

Denizli'de düğünde çalan müzikle oynayan köpek kamerada!

Denizli'de düğünde çalan müzikle oynayan köpek kamerada!
31.07.2021 | 09:03

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Denizli’nin Çameli ilçesinde düğünde bir köpeğin çalınan yöresel müziğin ritmine kapılarak oynamaya başladığı görüntü sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılandı. Yöresel oyun müziğinin ritmiyle oynayan köpeğin o anları görüntülere yansıdı.

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Denizli Çameli ilçesinde bir vatandaş düğünde köpeğin yöresel müziğe eşlik ettiği o anları cep telefonuna kaydetti. Adeta yöresel oyun oynar gibi hareket eden sokak köpeğinin ilginç hali vatandaşlar tarafından sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Bir anda beğenme rekoru kırmaya başlayan köpeğin düğün müziğindeki hareketleri ilginç görüntü oluşturdu. Yavaş yavaş oynayarak giden köpek Denizli'de en çok paylaşılan görüntüler arasına girerek beğeni toplamaya devam ediyor.

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