Video Yaşam Denizli’de düzensiz 85 göçmen yakalandı | Video
Denizli’de düzensiz 85 göçmen yakalandı | Video

Denizli’de düzensiz 85 göçmen yakalandı | Video

31.05.2022 | 15:28

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Denizli’de düzensiz göçmenlere yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 85 kişi yakalanarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Türkiye'ye kaçak yollarla girerek Denizli'de kalan düzensiz göçmenlere yönelik olarak Göçme Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde yasal kalış sürelerini ihlal eden, izinsiz çalışan ve ayrıca suça karışarak halkın huzurunu bozup, kamu düzeni, kamu güvenliği ve sağlığı açısından tehdit oluşturan yabancı uyruklu 85 kişi yapılan operasyonla yakalandı. İşlemleri için emniyete götürülen yabancı uyruklu kişiler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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