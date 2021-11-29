Video Yaşam Denizli'de fırtına kapı önündeki cips paketlerini böyle savurdu | Video
Denizli'de fırtına kapı önündeki cips paketlerini böyle savurdu | Video

Denizli'de fırtına kapı önündeki cips paketlerini böyle savurdu | Video

29.11.2021 | 12:58

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Denizli’de dün geceden beri etkili olan ve hızı 60 kilometreyi bulan rüzgâr nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin çatısı uçtu, reklam tabelaları düştü. Sırakapılar Mahallesi’nde de sert esen rüzgar market önündeki cipsleri uçurdu, yaşananlar güvenlik kamerasına takıldı.

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Denizli'de dün geceden beri etkili olan rüzgar çatıların uçmasına reklam tabelalarının düşmesine neden oldu. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgâr nedeniyle Sırakapılar Mahallesi'nde bir marketin önünde bulunan cipsler uçtu. Yola savrulan cips paketleri güvenlik kamerasına yakalandı. Market sahibi Mahmut Kızılhan, "Denizli'de rüzgâr iki gündür çok sert esiyor. Benim ürünleri de dağıttı. Tek tek topladık. Allah afetinden korusun" dedi.

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