Video Yaşam Denizli'de gözaltına alınan şahıstan şaşırtan sözler "Sıkıntı yok. Birkaç sene daha yatarız" | Video

Denizli'de gözaltına alınan şahıstan şaşırtan sözler "Sıkıntı yok. Birkaç sene daha yatarız" | Video

Denizli'de gözaltına alınan şahıstan şaşırtan sözler
29.12.2020 | 08:58

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Denizli’de arkadaşıyla kavga eden şahıs, olayı önce inkar etti. Daha sonra ise kendisini rahatsız ettiği gerekçesi ile kavga ettiklerini söyledi. Bekçiler tarafından yerde yattığı sırada fark edilen arkadaşının ise kafasına darbe aldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan şahıs ise gazetecilere verdiği cevaplar ile şaşkına uğrattı.

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Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Serkan Doğru ve Hüseyin Şahiner isimli 2 arkadaş aralarında çıkan tartışma neticesinde kavga etmeye başladı. Şahiner, beraber alkol aldığı arkadaşı Doğru'nun kafasına vurması sonucu yerde kaldı. Durumu fark eden çarşı ve mahalle bekçileri, sağlık ekibi istedi. Sağlık ekipleri, Şahiner'e ilk müdahalede bulunduktan sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Gözaltına alınan şahsın sözleri şaşkına uğrattı: "Sıkıntı yok. Birkaç sene daha yatarız"
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Şahiner'in bir dediği ise diğerini tutmadı. İlk başta kendi yapmadığını kendisini yere attığını söylese de daha sonra ise kız arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği esnada arkadaşının kendini rahatsız ettiğini, bu sebeple kavga ettiklerini söyledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada araca götürülen Doğru, "Sıkıntı yok. Birkaç sene daha yatarız" dedi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının 'Pişman mısınız?' sorusuna ise "Pişman olsam ne olacak" dedi. Hastaneye kaldırılan Şahiner'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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