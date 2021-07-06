Denizli'de inek saldırısına uğrayan vatandaşın yaşadığı felaketler zinciri duyanları şaşırtıyor
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Denizli'nin Kale İlçesi'nde yaşayan Erdal Karauzun'un bir hafta içerisinde başına gelenler, pişmiş tavuğun başına gelmedi. Önce süt sağmak isterken ineğinin saldırısına uğradı, ardından hastane dönüşü ahırında çıkan yangında 23 ineği telef oldu, kendisi ise ağır yaralandı. Yanık tedavisinin ardından taburcu olan talihsiz adam; herkes "iyileşti" diye yolunu gözlerken yolda geçirdiği trafik kazasında yaralanınca tekrar hastaneye kaldırıldı.