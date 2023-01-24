Video Yaşam Denizli'de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video
Denizli'de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video

Denizli'de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video

24.01.2023 | 10:11

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangını söndürmeye çalışan aile, kendini güçlükle dışarı attı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, alevlerin sardığı evi yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına almayı başardı.

Soğutma çalışmaları tamamlanan ev, kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli’de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video 01:01
Denizli'de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video 24.01.2023 | 10:11
İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video 02:12
İstanbul’da bir garip silahlı saldırı: Oyun oynarken adam vurdu | Video 24.01.2023 | 10:07
Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı | Video 02:17
Fidye için 8 yaşındaki çocuğu kaçırıp, ellerini kollarını bağladı | Video 24.01.2023 | 10:03
Samsun ’da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 02:27
Samsun 'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı | Video 24.01.2023 | 09:24
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu | Video 02:03
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu | Video 24.01.2023 | 09:24
Edirne’fe feci kaza: Otomobilin çarptığı 3 yayadan ikisi ağır yaralandı | Video 02:30
Edirne'fe feci kaza: Otomobilin çarptığı 3 yayadan ikisi ağır yaralandı | Video 24.01.2023 | 08:30
Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı | Video 01:06
Muhtar adayı olan husumetlisine pompalı tüfekle saldırdı, mahalleli ayaklandı: 2 yaralı | Video 24.01.2023 | 08:29
Beyoğlu’ndaki kilisede yangın çıktı: 2 yaralı | Video 07:21
Beyoğlu'ndaki kilisede yangın çıktı: 2 yaralı | Video 23.01.2023 | 22:53
Sevimli karakulak ve yavruları fotokapana takıldı | Video 01:31
Sevimli karakulak ve yavruları fotokapana takıldı | Video 23.01.2023 | 18:11
Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Çok güçlü bağımsız duruşu var | Video 03:51
Eski İtalya Başbakanı Romano Prodi’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Çok güçlü bağımsız duruşu var | Video 23.01.2023 | 18:12
Diyarbakır’da vahşet! Çocuklarının gözü önünde karısını, boğazından, yüzünden ve elinden bıçakladı | Video 00:51
Diyarbakır'da vahşet! Çocuklarının gözü önünde karısını, boğazından, yüzünden ve elinden bıçakladı | Video 23.01.2023 | 16:52
Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 4 yaralı! | Video 00:35
Kontrolden çıkan araç bahçe duvarını yıktı: 4 yaralı! | Video 23.01.2023 | 16:51
Köpekten kaçarken çarptığı cam kapıyı parçaladı | Video 02:38
Köpekten kaçarken çarptığı cam kapıyı parçaladı | Video 23.01.2023 | 16:22
Sis bulutu eşsiz görüntüler ortaya çıkardı | Video 07:00
Sis bulutu eşsiz görüntüler ortaya çıkardı | Video 23.01.2023 | 16:15
’Sıra beklemem’ dedi, eczaneyi böyle dağıttı | Video 03:08
'Sıra beklemem' dedi, eczaneyi böyle dağıttı | Video 23.01.2023 | 16:04
Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11’inci kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 01:35
Oğluna misafirliğe gelen yaşlı kadın 11'inci kattan düşerek hayatını kaybetti | Video 23.01.2023 | 15:42
Denizli’de kuryeden 3 milyon liralık çek çalan 2 şüpheli, İstanbul’da yakalandı | Video 03:41
Denizli'de kuryeden 3 milyon liralık çek çalan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı | Video 23.01.2023 | 15:16
Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı | Video 01:18
Yozgat merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı | Video 23.01.2023 | 14:49
Fenalaşan sürücü ağaca çarptı! O anlar kamerada | Video 01:45
Fenalaşan sürücü ağaca çarptı! O anlar kamerada | Video 23.01.2023 | 14:48
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti | Video 05:58
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti | Video 23.01.2023 | 13:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA