Denizli'de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Soğutma çalışmaları tamamlanan ev, kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.
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