Denizli'de korkutan yangın! Müstakil ev alev alev böyle yandı | Video 24.01.2023 | 10:11 Denizli’nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında, alev alev yanan müstakil ev kullanılamaz hale geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangını söndürmeye çalışan aile, kendini güçlükle dışarı attı. Bağrışma seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, alevlerin sardığı evi yoğun uğraşlar sonucu kontrol altına almayı başardı.Soğutma çalışmaları tamamlanan ev, kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.