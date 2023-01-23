Denizli'de kuryeden 3 milyon liralık çek çalan 2 şüpheli, İstanbul'da yakalandı | Video
İSTANBUL'dan Denizli'deki 9 ayrı tekstil firmasına gönderilen içinde yaklaşık 3 milyon liralık 'hamiline' yazılı çek bulunan kargoyu, dağıtıma çıkan motosikletli kuryeden çalan 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi?nin (JASAT) düzenlediği 'Şah-Mat' adı verilen operasyonla İstanbul'da yakalandı.
İstanbul'dan kargoyla Denizli'de bulunan 9 ayrı fabrikaya gönderilen ve içinde yaklaşık 3 milyon lira değerinde çek bulunan çanta, geçen yıl 22 Aralık günü, dağıtıma çıkarıldı. Kurye, organize sanayi bölgesindeki bir fabrikanın önüne motosikletini park edip, bir başka kargo paketini teslim etmek için içeri girdi. Bu sırada peşinden gelen bir başka motosikletteki 2 kişi, kuryenin motosikletindeki çantayı çalıp, kaçtı. Hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.
Kargo firmasının şikayeti üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin Volkan Yontar (43) ve Onurcan Bildik (27) olduğunu tespit etti. Daha önce İstanbul'daki bir kargo firmasında çalıştıkları belirlenen 2 şüphelinin, çeklerin kargoyla ne zaman, hangi illere gönderildiğini önceden bildikleri bilgisine de ulaşıldı.
2 GÜN TAKİP ETMİŞLER
Ayrıca, şüphelilerin hırsızlığı planlayıp olaydan 2 gün önce İstanbul'dan motosikletle Denizli'ye gelerek, dağıtıma çıkan kuryeyi takibe aldıkları tespit edildi. Olayın ardından tekrar İstanbul'a dönen 2 şüphelinin çaldıkları hamiline yazılı söz konusu çekleri icraya vererek tahsil ettikleri anlaşıldı. Şüphelilerin Denizli'ye geldiklerinde kullandıkları motosikletin plakasını söktükleri, yüzlerini gizlemek için ise kasklarını hiç çıkarmadıkları saptandı.
JASAT ekipleri, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki bir evde saklandıkları tespit edilen 2 şüpheliyi, 20 Ocak'ta 'Şah-Mat' adını verdikleri operasyonla gözaltına alınarak Denizli'ye getirildi. Dolandırıcılık, evrakta sahtecilik gibi çeşitli suçlardan hakkında 40 suç kaydı bulunan Vollkan Yontar ile 13 ayrı suç kaydı olan Onurcan Bildik, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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