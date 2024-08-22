Denizli'de kuyumcuları sahte altınla dolandıran 3 şahıs tutuklandı
Denizli’de girdikleri kuyumculara sahte bileklik ve kolye satan dolandırıcılar girdikleri son kuyumcuda yakayı ele verdi. İş yeri çalışanının fark etmesi üzerine kaçan 3 şüpheli yakalandı.
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