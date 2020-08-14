Denizli'de meradan çalınan buzağı otomobilin bagajından çıktı | Video

Denizli’de, galeriden vadeyle aldıkları araçla hayvan hırsızlığı yapan 1’i kadın 4 şüpheli, jandarmanın takibi ile suçüstü yakalandı. Meradan çalınan ve havasızlıktan ölmek üzere olan buzağı otomobilin bagajından çıkarken, şüphelilerin daha öncede aynı yöntemle hırsızlık yaptığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Çivril'in Işıklı Mahallesinde yaşayan A.C., 20 D 1454 plakalı Doğan marka aracını satılması için Denizli'de bir galeriye bıraktı. Galerici de aracı vadeli olarak sattı. Aracı satın alan kişiler, Acıpayam'da hayvan hırsızlığına karışınca jandarma aracı ve şüphelileri takibe aldı. Aracının satıldığı haberini bekleyen A.C., köy kahvesinde otururken aracının kahvenin önünden geçtiğini görünce jandarmaya haber verdi. Aracın plakasını kontrol eden Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracın Acıpayam'daki hırsızlık olayından dolayı arandığını belirledi.



JASAT ve Acıpayam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, araç ve içindekileri Çivril istikametine doğru giderken takibe aldı. Jandarma tarafından takip edildiğini anlayan şüpheliler, yol kenarında inşaat halindeki bir depoya saklanarak güvenlik güçlerini atlatmaya çalıştı. Jandarma ekipleri bölgede yaptıkları arama ve çalışmada aracı ve içindekileri depo içinde yakaladı.



Araçta yapılan aramada, Işıklı Mahallesindeki bir meradan çalınan yaklaşık 1 yaşındaki buzağı, havasızlıktan ölmek üzereyken bulundu. Bagajdan çıkartılan buzağıya jandarma ekipleri tarafından su verildi. Çalınan buzağının, otlanması için meraya bırakılan hayvan olduğu belirlenirken tutanakla sahibine teslim edildi.



Gözaltına alınan Ahmet A. (56), İbrahim Y. (21), Seyithan G. (34) ve Sevinç B. (42) Işıklı Jandarma Karakolundaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen bayan şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şüphelilerin, Acıpayam'da da aynı araçla hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.