Video Yaşam Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada
Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada

Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada

17.01.2022 | 14:59

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen ve trafikte makas atarak ilerleyen sürücünün çarpması sonucu motosikletli kurye  Necati Yasin Batır'ın (19) hayatını kaybettiği kaza anı başka bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde, çarpmanın etkisiyle kuryenin metrelerce havaya fırladığı görülüyor.

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Kaza, Muratdede Mahallesi Merkezefendi Caddesi'nde önceki gün (Cumartesi) saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; Mehmet Kılıç yönetimindeki 20 AGG 456 plakalı otomobille caddede makas atarak ilerlediği sırada karşı yönden gelen Necati Yasin Batır'ın kullandığı 42 H 1442 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosikletli kurye Batır, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Batır, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Motosikletli kuryenin ölümüne neden olan ve 2.40 promil alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücü Mehmet Kılıç, polis tarafından gözaltına alındı. Kılıç, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi.


KAZA ANI KAMERADA
Kurye Necati Yasin Batır'ın hayatını kaybettiği kaza anı ise bir aracın kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntüde Kılıç'ın kullandığı otomobille trafikte makas atarken karşı yönden gelen motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsü Batır'ın çarpma etkisiyle metrelerce havaya fırladığı görülüyor.

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