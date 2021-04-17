Video Yaşam Denizli'de ormanda ölü bulunan adamın oğlunun isteği yürekleri yaktı!

Denizli'de ormanda ölü bulunan adamın oğlunun isteği yürekleri yaktı!

Denizli'de ormanda ölü bulunan adamın oğlunun isteği yürekleri yaktı!
17.04.2021 | 12:49

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Denizli’de ailesine yürüyüşe çıktığını söyleyerek evden çıkan 45 yaşındaki adam, ormanlık alanda ölü bulundu. Saatlerce telefonu çalan adamın çocuklarına acı haberi iş arkadaşları verdi. Olay yerine gelen oğlunun, “Bırakın hastaneye gideceğim. Belki yolda kurtarmışlardır” sözleri yürekleri dağladı.

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Olay, Pamukkale ilçesi Çamlık Ormanlık Alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar çalıların arasında yerde yatan bir erkek görüp 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şahsın 45 yaşındaki Ceyhan Demirbaş olduğu tespit edildi. Demirbaş'ın Pamukkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.


Çocuklarının Demirbaş'ın hayatını kaybettiğine inanamadı
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından Demirbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Saatlerce telefonu çalan 45 yaşındaki adamın telefonunu açan iş arkadaşı ise acı haberi çocuklarına güçlükle verdi. Haberi alan çocukları araçla olay yerine gelirken, 45 yaşındaki adamın oğlu Kadir Demirbaş, "Allah aşkına ne oldu? Ben hastaneye gidiyorum. Bir şey olmamıştır belki. Yolda kurtarmışlardır gözünü seveyim" diye fenalaştı. Araçta bulunan kızının ise baba diye bağırması yürekleri dağladı.

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