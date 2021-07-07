Video Yaşam Denizli'de otomobille traktör çarpıştı: 6 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Denizli'de otomobille traktör çarpıştı: 6 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...

Denizli'de otomobille traktör çarpıştı: 6 yaralı! Olay yerinden ilk görüntüler...
07.07.2021 | 16:43

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Denizli'nin Baklan ilçesinde, otomobille traktörün çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

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Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Konak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çivril yönünden Denizli yönüne gelen Gülistan Kaya (31) yönetimindeki 60 SC 622 plakalı otomobil, tarla yolundan ana yola çıkan Eyüp Kocabaş (77) idaresindeki 54 D 7230 plakalı traktörle çarpıştı.
Traktör sürücüsü Kocabaş, eşi Ayşe Kocabaş, otomobil sürücüsü Kaya, eşi Mustafa Kaya (34) çocukları Viyan Kaya (6) ve Zana Kaya (8) kazada yaralandı. Çarpmanın etkisiyle devrilen traktör römorkunda bulunan buğdaylar yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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